المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يخضع للحجر الصحي بعد مخالطة مصاب بكورونا

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الإثنين، أنه سيخضع للحجر الصحي بعد مخالطة مصاب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال تيدروس - في تغريده له عبر موقع تواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه خالط شخصا كان مصابا بفيروس كورونا لكنه أكد أنه على ما يرام ولم تظهر عليه أي أعراض، موضحا أنه سيخضع للحجر الصحي الذاتي خلال الأيام المقبلة وفقا لبروتوكول منظمة الصحة وسيعمل من المنزل".