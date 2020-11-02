عروض العثيم علي المنتجات الغذائية 1 نوفمبر حتى 15 نوفمبر 2020 وأقوى عروض السعودية

عروض العثيم علي المنتجات الغذائية، عروض العثيم ينتظرها الكثير من سكان المملكة العربية السعودية، حيث تعتبر أسواق العثيم من أكبر أسواق شركات السعودية، حيث أنها تمتلك أكثر من 183 فرعاً على مستوى المملكة العربية السعودية، ما بين سوبر ماركت وهايبر ماركت عروض أسواق العثيم othaim market، وتتميز أيضاً بالكثير من ثقة عملائها، حيث استقبلت خلال عام 2013 ميلادية أكثر من 40 مليون متسوق، واستمرت تجارتها في النمو إلى أن وصل حجم مبيعاتها 5 مليار ريال سعودي، وفي مقالنا هذا سوف نتعرف معا على أقوى عروض الخريف من خلال عروض العثيم الأسبوعية.

بالهناء جبنة مثلثات 8 قطع بسعر 2.99 ريال سعودي بدلاً من 4.45.

شهرزاد ملوخية مجمدة 400 جرام سعر 4.99 ريال سعودي بدلاً من 7.99.

حلواني لانشون بقري بسعر 84.95 ريال سعودي بدلاً من 104.95.

شير مسحوق اوتوماتيك 8 كيلو بسعر 114.95ريال سعودى، كما يمكنك متابعه عروض العثيم علي الأجهزة المنزلية

ومسحوق 3 كيلو سعر 42.95 ريال سعودي.

طعمة جبنة أنواع 500 جرام سعر 10.45ريال سعودى بدلاً من 15.50.

باندا جبن شيدر أنواع 400 جرام سعر 14.99ريال سعودى بدلاً من 17.75.

هالي لبن بودرة 1600 جرام سعر 86.95 ريال سعودي.

و 800 جرام سعر 44.95 ريال سعودي.

هالي صلصة طماطم 300 جرام سعر 4.95 ريال سعودي.

هالي مكرونة أنواع 350 جرام سعر 2.85 ريال سعودي.

لاتينا بطاطس بوم فريت 2.5 كيلو سعر 46.95 ريال سعودي.

فيكتو جبن رومي قديم سعر 88.95 ريال سعودي.

شير جيل ملابس 3 كيلو سعر 45.95 ريال سعودي.

شير مطهر 2 قطعة 500 مللي سعر 29.95 ريال سعودي، و 750 مللي سعر 43.50 ريال سعودي.

ونحيط كل عملاء العثيم الكرام أن هذه العروض سارية من 1/11/2020 وحتى 15/11/2020 أو حتى نفاذ الكمية، حيث تسعى الشركة المالكة لأسواق العثيم لتقديم كل ماهو عالي الجودة من منتجات، وكذلك بأفضل الأسعار، كما يمكنك معرفة عروض العثيم علي الجولات أيضاََ، لذا ينتظر عملائها دائما جميع عروض العثيم علي المنتجات الغذائية بفارغ الصبر، نظرا لسعيهم الدائم في نيل رضاء العميل.

يمكنك التمتع بكافة عروض العثيم اليوم من خلال تفحص الموقع الخاص بنا، وفي حالة وجود أي استفسار لا داعي للتردد في وضع تعليق وسنقوم بالرد عليكم.