مدير منظمة الصحة العالمية يخضع للحجر الصحى

وقال تيدروس فى تغريده له عبر موقع "تويتر"، إنه خالط شخصا كان مصابا بفيروس كورونا لكنه أكد أنه على ما يرام ولم تظهر عليه أى أعراض، موضحا أنه سيخضع للحجر الصحى الذاتى خلال الأيام المقبلة وفقا لبروتوكول منظمة الصحة وسيعمل من المنزل".

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