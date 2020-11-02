استثمار ألمانى.. الكونغو الديمقراطية تطور السكك الحديدية بـ25 مليار دولار

وذكر بيان صادر اليوم عن حكومة الكونغو الديمقراطية أن كينشاسا ستحصل بموجوب هذا البروتوكول على تمويل بقيمة 25 مليار دولار أمريكى لبناء وتحديث خطوط السكك الحديدية على أراضيها وربط 26 مقاطعة فى البلاد ببعضها البعض عبر خطوط سكك حديدية تمتد لنحو 10 آلاف كيلومتر.
وقال جان مايو مامبيكى، نائب رئيس الوزراء وزير شئون الموازنة فى الكونغو الديمقراطية: "إن تمويل هذا المشروع سيقدم خلال فترة تمتد لنحو 30 عاما".
وأشار إلى أن هذا التمويل مخصص بصورة أساسية لبناء وتحديث 10 آلاف كيلو مترات من خطوط السكك الحديدية منها 5033 كيلومترا تخضع حاليا لإدارة الشركة التجارية للنقل والموانى "SCTP" وللشركة الوطنية للسكك الحديدية للكونغو"SNCC" وشركة سكك "Uélé" الحديدية.
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