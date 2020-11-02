إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 46 مليون حالة

بحسب "وورلد ميتر" المعنى برصد تطورات فيروس كورونا المستجد حول العالم، وصلت أعداد الضحايا جراء الفيروس إلى مليون و200 ألف و809 حالات، بينما تجاوزت أعداد الإصابات 46 مليونا و859 ألفا 546 حالة، كما تعافى 33 مليونا و773 ألفا و60 حالة، بعد تماثلهم للشفاء.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضى.