18‬‬ ألف إصابة جديدة بكورونا فى روسيا

وأعلنت السلطات كذلك عن 238 حالة وفاة فى الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل العدد الرسمى للوفيات إلى 28473. وكانت قد أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة فى مجال حماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان "روسبوتريب نادزور" أنه تم إجراء أكثر من 61.5 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد فى عموم روسيا، منذ انتشار الوباء فى مارس الماضى.

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