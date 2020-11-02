مستشار حملة ترامب: الرئيس الأمريكي سيفوز في الانتخابات

عبر أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤلهم بشأن فوزه بالانتخابات الرئاسية التي تبدأ غدًا الثلاثاء، وفق ماذكرت صحيفة ذا هيل الأمريكية.

وتوقع جيسون ميللر ، مستشار حملة ترامب الانتخابية،أن ترامب سيكون الفائز بلا شك، حيث سيتجاوز 270 صوتًا انتخابيًا مطلوبًا للفوز وإنه سيصل إلى أكثر من 290 في يوم الانتخابات.

وقال ميلر في برنامج "هذا الأسبوع" على شبكة ABC: "نعتقد أننا سنحصل على أكثر من 290 صوتًا انتخابيًا في ليلة الانتخابات".

وأضاف أن الأصوات التي سيتم فرزها بعد ليلة الانتخابات ، وفقًا لما تنص عليه بعض قوانين الولايات ، ستكون غير شرعية.

وتابع ميللر: "لذا ، بغض النظر عما يحاولون فعله ، أو أي نوع من الخداع أو الدعاوى القضائية أو أي نوع من الهراء الذي يحاولون تنفيذه، فلا يزال لدينا أصوات انتخابية كافية لإعادة انتخاب الرئيس ترامب".

رد سبنسر كوكس ، المرشح الجمهوري لمنصب حاكم ولاية يوتا ، على توصيف ميلر لعدد ليلة الانتخابات ، وغرد: "مرحبًا يا رفاق ، يرجى تجاهل هذا النوع من القمامة.".

وتوقع الخبير "مايك ديواينفي" أن يفوز الرئيس ترامب بفارق ضئيل في ولاية أوهايو ، الولاية الرئيسية التي فاز بها ترامب في عام 2016 والتي يمكن أن تساعد في تحديد الفائز.

قال ديواين في برنامج "حالة الاتحاد" على شبكة سي إن إن: "أعتقد أن الرئيس يفوز بولاية أوهايو. أعتقد أنه سيكون تصويتًا قريبًا. أعتقد أنه سيفوز بنقطتين على الأرجح".

على الجانب الديمقراطي في ولاية بنسلفانيا، توقع الخبير "توم وولف" أن يفوز بايدن في الولاية المحورية، التي فاز بها ترامب تحت نقطة واحدة في عام 2016.

قال وولف في برنامج "حالة الاتحاد" على شبكة سي إن إن: "كل شيء ممكن ، لكنني أعتقد أن جو بايدن سيفوز. هناك الكثير من لافتات بايدن في كل مكان التي لم يكن بها أبدًا إشارات في وقت ترشح هيلاري كلينتون في عام 2016. لذلك أعتقد أن جو بايدن وكمالا هاريس سيحققان أداءً جيدًا في ولاية بنسلفانيا ".

في غضون ذلك ، قالت أنيتا دن ، مستشارة حملة بايدن ، إن الحملة "لا تترك أي شيء للصدفة" لكن الحملة "تشعر بالرضا تجاه طريقها لتحقيق النصر".

قال دن لشبكة CNN: "إننا نقوم بحملات في ولايات لم نكن قادرين على المنافسة بها منذ عقود".

وتأتي هذه التعليقات في الوقت الذي أظهرت فيه العديد من استطلاعات الرأي التي صدرت أمس الأحد أن بايدن يتقدم بشكل ضئيل إلى واسع في عدة ولايات .

أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة الواشنطن بوست وشبكة إيه بي سي، وجود استقطاب كبير في فلوريدا ، حيث تقدم بايدن وحصل على 51 في المائة.

وفي استطلاع منفصل أجرته صحيفة نيويورك تايمز مع سيينا كوليج ، تقدم بايدن بثلاث نقاط في فلوريدا ، وست نقاط في بنسلفانيا وأريزونا و 11 نقطة في ويسكونسن.