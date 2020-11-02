روسيا تسجل أكثر من 18 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت روسيا 238 حالة وفاة جديدة خلال اليوم الماضي، ما يرفع الحصلية إلى 28473 حالة وفاة، وارتفع عدد الإصابات بواقع 18257، ما يرفع الحصيلة إلى مليون و655038 إصابة منذ بدء تفشي الوباء.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" اليوم عن المركز الروسي لمكافحة الوباء، تماثل للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية 10360 شخصا، ما يرفع حصيلة المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى مليون و236033 شخصا.

وأعلنت الهيئة الروسية للمراقبة وحماية المستهلك، اليوم الاثنين، أن عدد الاختبارات، التي تم إجراؤها للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا في مختلف مناطق البلاد بلغ 61.5 مليون حتى الآن، مشيرة إلى أنه تم إجراء 512 ألف اختبار خلال الساعات الـ24 الماضية فقط.

وتجاوزت حصيلة الإصابات اليومية في روسيا، للمرة الثالثة على التوالي حاجز الـ18 ألف إصابة.

وتخطط روسيا للبدء في حملات التطعيم الشاملة بنهاية الشهر الجاري، في انتظار إنتاج المراكز المختصة الروسية كميات من الجرعات تكفي لتغطية الحاجة المحلية.

وتمكنت روسيا من تسجيل أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا في شهر أغسطس الماضي، وحتى الآن تم تسجيل لقاحين الأول هو "سبوتنيك V" ويطوره مركز "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" ويعمل عليه مركز "فيكتور" الحكومي المتخصص في مجال أبحاث الفيروسات والبيوتكنولوجيا.

هذا وسجلت مختلف البلدان ارتفاعا في الأسابيع الأخيرة في عدد الإصابات بفيروس كورونا، وكذلك في عدد الوفيات، خاصة منذ حلول فصل الخريف، الذي يترافق عادة مع أمراض موسمية تضرب الجهاز التنفسي.