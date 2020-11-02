فرنسا تبحث ترحيل المتطرفين إلى تونس والجزائر

قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، اليوم الاثنين، إنه يبحث إمكانية ترحيل المتطرفين إلى تونس والجزائر.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، أنه سيزور تونس والجزائر خلال الأيام المقبلة، من أجل مناقشة عدد من القضايا الأمنية، بينها ترحيل ما وصفهم بالمتطرفين، في وقت واجهت فيه فرنسا مؤخرا عديدا من الهجمات الإرهابية.

وقال دارمانين في حوار مع تلفزيون "بي إف إم" الفرنسي: "سأزور تونس والجزائر لمناقشة قضايا أمنية بينها ترحيل المتطرفين"، مشيرا إلى أن الزيارة ستكون خلال الأسبوع المقبل.

وأجرى الرئيس التونسي قيس سعيد في وقت سابق اتصالا هاتفيا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون حيث تطرقا إلى مسألة الهجرة غير القانونية.

يأتي تناول هذا الملف بين البلدين بعد أن تبين أن منفذ اعتداء نيس الدامي تونسي الجنسية، وصل إلى فرنسا بطريقة غير شرعية.