الليرة التركية تتلقى ضربة جديدة وتهبط إلى مستوى قياسى

وبحسب وكالة "رويترز" خسرت الليرة نحو 30 % من قيمتها أمام العملة الأمريكية منذ بداية العام الجارى، كما تواصل انهيارها الحاد، وسط ترقب لاحتمال فرض عقوبات على أنقرة من جانب الولايات المتحدة، واستمرار النزاعات فى شرق المتوسط والقوقاز.

ويتوقع الخبراء بأن يكسر الدولار حاجز الـ10 ليرات تركية، خلال الأيام المقبلة، فى بلد تتراجع مؤشرات اقتصاده على نحو عنيف.