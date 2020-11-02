مفصّل على تركيا.. مشروع قانون أمريكي يحرمها من الحصول على إف-35

يعد مجلس الشيوخ الأمريكي حاليًا مشروع قانون يلزم الدول الراغبة بشراء الطائرات "إف - 35" بعدم شراء أسلحة أجنبية متقدمة مثل صواريخ "إس - 400" الروسية، فيما يبدو إنه محاولة جدية للنيل من تركيا التي كانت تريد الحصول على طائرات إف -35 مع منظومة إس-400 الروسية التي حصلت على بعضها بالفعل، وفق ما أوردت صحف أمريكية.

وذكرت الصحف، أن مجلس الشيوخ يعمل على مشروع قانون يشترط عدم بيع أسلحة متقدمة إلى دول أخرى، وخاصة مقاتلات "إف – 35" إذا ما حصلت هذه الدول (تركيا) على أحدث التقنيات الأخرى التي تهدد مثيلاتها الأمريكية.

وفي مقترحه، اشترط النائب بمجلس النواب عن الحزب الديمقراطي، إليوت إنجيل، أن تطلب أمريكا من الدول التي ترغب في شراء مقاتلات الجيل الخامس "إف – 35" وغيرها من الاسلحة الأمريكية المتقدمة، أن تبلغ واشنطن بالأهداف والخطط المتعلقة باستخدام هذه الأسلحة المشتراة.

وذكرت الصحف إن هناك دولا غير أعضاء في حلف الناتو، مثل فنلندا وسويسرا، تفكر أيضا في شراء طائرة "إف – 35"، وسيتعين عليها أيضا الالتزام بالقواعد الجديدة إذا تم تمرير أي نسخة من مثل هذا المشروع".

وسبق إن ذكرت شبكة بلومبرج، نقلا عن مصادر، أن وزارة الدفاع الأمريكية أخطرت الكونجرس أنها تدعم اقتراح بيع 50 مقاتلة من طراز "إف – 35" إلى الإمارات العربية المتحدة.

فيما ستعوض أمريكا إسرائيل مسألة بيع إف – 35 إلى الإمارات، بمنحها إمكانية الوصول المباشر إلى الأقمار الصناعية الأمريكية السرية لنظام الاكتشاف المبكر للصواريخ الباليستية، وذلك في إطار تعهد أمريكا الذي جاء على لسان وزير دفاعها مارك إسبر، بضرورة ضمان أمريكا للتفوق النوعي الإسرائيلي على الساحة القتالية في المنطقة.