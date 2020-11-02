في محاولة لمواجهة الموجة 2 من كورونا.. احتمالية الإغلاق في بريطانيا للعام المقبل

يحاول رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الاثنين، تجنب تمرد حزب المحافظين المتصاعد ضد فرض الإغلاق على مستوى البلاد من خلال التحذير من أن وفيات فيروس كورونا هذا الشتاء قد تكون ضعف العدد في الموجة الأولى.

ومن الممكن أن يستمر الإغلاق حتى العام المقبل حيث سيقوم جونسون بإثارة القضية أمام النواب، ويأتي ذلك وسط توتر وقلق بشأن ما إذا كانت الإجراءات يمكن تمديدها إلى ما بعد 2 ديسمبر.

ويأتي ذلك بعد أن قال الوزير بمجلس الوزراء البريطاني، مايكل جوف، إنه لا يستبعد تمديد الإغلاق الثاني الذي سيبدأ في انجلترا يوم الخميس لما بعد التاريخ المحدد لنهايته في 2 ديسمبر المقبل، وأن بلاده قد تقضي أعياد الميلاد في ظل إغلاق كامل إذا فشل الإغلاق لمدة أربعة أسابيع في معالجة تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، من المقرر أن يصدر جونسون بيانا أمام مجلس العموم بعد ظهر اليوم ليقول إنه "لا يوجد بديل" سوى فرض أربعة أسابيع من القيود الشاملة في جميع أنحاء إنجلترا للتغلب على الفيروس المستجد.

وسيتحرك جونسون لطمأنة النواب بأنه سيسعى إلى "تخفيف" القيود والعودة إلى النظام المتدرج المحلي في 2 ديسمبر، وسيخبر رئيس الوزراء النواب أن الحكومة ستسعى إلى "تخفيف" القيود والعودة إلى النظام المتدرج المحلي الشهر المقبل.

ومع ذلك ، حذر وزراء في مجلس الوزراء سرا من أن الإغلاق قد يمتد إلى الشهر المقبل إذا ظل العلاج في المستشفى مرتفعا وأن "جميع الرهانات متوقفة" لعيد الميلاد.

وقال السير كير ستارمر إن حزب العمال سيصوت مع الحكومة، مما يعني أن الإغلاق من المحتمل أن يمر عبر مجلس العموم. لكن رئيس الوزراء تعرض لهجوم عنيف وسيواجه معارضة شديدة من نواب حزب المحافظين المتشدد الذين يستعدون للتمرد.

وجدير بالذكر أن إغلاق هذا الشهر لن يكون هو نفسه إغلاق الربيع حيث ستبقى المدارس مفتوحة، ولا يزال بإمكان كل شخص مقابلة شخص واحد من منزل آخر في الخارج.

وسيستمر الأشخاص في السفر إلى عملهم، ولن يطلب من كبار السن "الحماية" داخل منازلهم.