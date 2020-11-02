حصيلة كارثية لوفيات كورونا.. مليون و200 ألف

ارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الاثنين، إلى أكثر من مليون و200 ألف، فيما باتت الإصابات تلامس حد 47 مليون حالة.

وذكرت وكالة "فرانس برس"، التي أوردت النبأ، أن الإحصاءات تستند إلى مصادر رسمية حتى الساعة 7:45 صباحا بتوقيت غرينتش.

وفي المجمل، تم تسجيل 1,200,042 وفاة من أصل 46,452,818 إصابة.

وسجلت وفاة من كل خمس وفيات في الولايات المتحدة، البلد الأكثر تضررا في العالم مع 230,996 وفاة من بين 9,207,364 إصابة هناك.

وتأتي بعدها البرازيل التي سجلت 160,074 وفاة من بين 5,545,705 إصابات، والهند 122,607 وفيات و8,229,313 إصابة، والمكسيك 91895 وفاة و929,392 إصابة وبريطانيا 46717 وفاة من بين 1,034,914 إصابة.

وأصبحت أميركا اللاتينية والكاريبي المنطقة الأكثر تضرراً جراء الوباء في العالم مع أكثر من 402,787 وفاة، تليها أوروبا التي سجّلت 280,109 ثم الولايات المتحدة وكندا مع 241,175 وفاة وآسيا مع 171,423 وفاة.

وسُجّلت أكثر من 100 ألف وفاة جديدة في العالم منذ 16 أكتوبر.

وفي الأيام السبعة الأخيرة، أُحصيت أكثر من 6500 وفاة يومياً في العالم، من جراء مرض "كوفيد- 19".

وسُجلت قرابة 40 بالمئة من الوفيات في أوروبا المنطقة التي تشهد أسرع تفش للوباء حالياً.