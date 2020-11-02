أنقذ فتاة من الغرق.. فحصد ما لم يتوقعه

في أغسطس الماضي، أنقذ رجل فتاة تبلغ من العمر 10 سنوات من الغرق في أحد شواطئ مونتيري بولاية كاليفورنيا الأميركية، لكن منقذها "ظل مجهولا".

ووفق ما ذكر موقع "ذا ويك"، فإن والدة الفتاة سامانثا وايثينغ قامت بمجهود كبير للتعرف على منقذ ابنتها، الذي لم تكن تعرف سوى اسمه الأول.

وكانت سامانثا مصممة على التعرف على بايستندر كيفين كوزي، لتقديم شكرها وإظهار عرفانها على الفعل الشجاع الذي أقدم عليه. وذكرت: "لو لم يكن هناك، كنت سأفقدها بدون شك".

وقالت الفتاة هايلي: "إنه أحد أكبر الأبطال الذين قابلتهم في حياتي".

وحين فشلت كل محاولات سامانثا للتعرف على "البطل"، اضطرت إلى اللجوء إلى إحدى المجموعات على فيسبوك للبحث عنه. وبعد ساعات قليلة، تحقق مراد الأم.

وبعد دردشة قصيرة معه، وجدت سامانثا أن كوزي وخطيبته أجلا حفل زفافهما بسبب جائحة كورونا وضعف الإمكانيات المادية.

ولرد الجميل، أقدمت والدة هايلي على إطلاق حملة للتبرعات على "غو فاند مي"، لمساعدة الشاب في تكاليف الزواج. وقد نجحت الحملة، فيما لم تعرف قيمة ما جرى جمعه من أموال، لكنه كان كافيا لإقامة حفل الزفاف.

وقد تقرر إقامة الزفاف في الخريف المقبل، كما جرت دعوة هايلي ووالدتها من أجل مشاركتهما فرحة هذا اليوم.