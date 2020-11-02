"درون أميركية سرية" تظهر لأول مرة على إنستغرام

يبدو أن طائرة التجسس الأكثر تطورا وغير المأهولة التابعة لسلاح الجو الأميركي لم تعد سرية كما في السابق، حيث ظهرت لأول مرة على موقع "إنستغرام" الاجتماعي.

وقال موقع "فوربس" إن طائرة بدون طيار مطابقة لوصف "جناح الخفافيش RQ-180" حلقت عاليا فوق قاعدة إدواردز الجوية في كاليفورنيا في واضح النهار في أوائل أكتوبر الماضي.

ونجح المصور روب كولينسكي في التقاط صورة واحدة على الأقل للطائرة الغامضة.

ونشر كولينسكي يوم السبت الصورة على حسابه في إنستغرام، قبل أن يحذفها بعد فترة وجيزة.

وعلق عليها بالقول: "لقد طار هذا الشيء فوق منزلي منذ عدة أسابيع، وما زلت أسعى إلى التعرف عليه".

يشار إلى أن سلاح الجو الأميركي لم يعترف بعد بشكل رسمي بتشغيله للطائرة "RQ-180".

من جهته، قال الصحفي جاي نوريس، مراسل "Aviation Week": "هناك مجموعة متزايدة من الأدلة على أن الطائرة تعمل الآن بكامل طاقتها مع القوات الجوية، وتنفذ أدوار المراقبة والاستطلاع".

