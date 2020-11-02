اعتقال إسبانى من أصول مغربية أشاد بمقتل المعلم الفرنسى

وقالت صحيفة "لاراثون" الإسبانية، إن الشرطة عثرت على رسائل واضحة يشيد فيها بمقتل المعلم الفرنسى، صموئيل باتى، الذى قطع رأسه لعرضه رسوم ساخرة من الإسلام، كما أنه دعا إلى ارتكاب أعمال انتقامية ضد أولئك الذين "لا يحترمون الرسول".
وأصر المعتقل، بحسب الشرطة الإسبانية، على ضرورة الترويج للإرهاب، أى "المواجهة العنيفة والمباشرة والمسلحة".
وبعد المثول أمام المحكمة اليوم، أصدر القاضى قرارًا بالإفراج عن المعتقل بإجراءات احترازية، مثل وجوب المثول أمام المحكمة كل خمسة عشر يومًا وسحب جواز السفر.
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