وزير الداخلية الفرنسى: نحن فى حالة حرب ونعيش تهديدا إرهابيا

وأضاف دارمانان فى حديث تلفزيونى، أنه تم استنفار 100 ألف شرطى وجندى لحماية البلاد، متابعا: "فرنسا تعيش تهديدا إرهابيا، نحن فى حالة حرب والهجمات محتملة فى أى مكان على أراضينا".
كما أكد وزير الداخلية الفرنسى، أنه من غير المقبول ربط الإرهاب بالمهاجرين أو بلون بشرة، لافتا إلى أن الإرهاب مرتبط بأيديولوجية متطرفة.
وجاءت تصريحات دارمانان بعد تعرض فرنسا إلى سلسلة هجمات إرهابية فى الأيام الأخيرة، كان أعنفها الذى استهدف كنيسة فى مدينة نيس وراح ضحيتها 3 قتلى.
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