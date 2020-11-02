بعد انتقاده.. ترامب يتوعد بإقالة كبير خبراء الأمراض المعدية

وقال ترامب، أمام حشد من مؤيديه بعد منتصف الليل فى فلوريدا، وفقا لما نقلته فضائية "العربية الحدث"، إن "الفيروس سيحصل على تغطية إخبارية أقل بعد يوم الانتخابات".

وأثار ذلك جزءًا من الحشد الذى هتف "اطرد فاوتشى"، فى إشارة إلى الدكتور أنتونى فاوتشى، ورد ترامب "لا تخبروا أحدًا، لكن دعونى أنتظر قليلًا بعد الانتخابات". وأضاف أنه يقدر "نصيحة الجمهور".

يشار إلى أن أنتونى فاوتشى، كان قد شن هجوما حادا على الرئيس دونالد ترامب، بسبب تعامله مع وباء كورونا، محذرا من ارتفاع الإصابات فى البلاد.

وقال فاوتشى فى مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن "الكثير من الألم سيحدث"، مشيرا إلى أنهم ليسوا فى وضع جيد.