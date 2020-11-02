هيئة الانتخابات الجزائرية: نجاح الاستفتاء على تعديلات الدستور

أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بالجزائر، محمد شرفي، اليوم الاثنين، نجاح عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وقال في مؤتمر صحفي: "عملية الاستفتاء تمت على أكمل وجه برغم ظروف مواجهة فيروس كورونا".

وأضاف أن عملية الاستفتاء شهدت إقبال رغم جائحة كورونا.

كان الرئيس عبد المجيد تبون والجيش، عرضا الدستور الجديد باعتباره دليلا على التحرك لمعالجة أسباب الغضب العام، الذي دفع لاحتجاجات حاشدة على مدار أكثر من عام.

واعتبر تبون، الذي دخل مستشفى في ألمانيا قبل أيام بعدما أعلن إصابة عدد من مساعديه بفيروس كورونا، التعديلات "تلبية لجانب من رغبات المحتجين"، الذين أرغموا الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة بعد 20 عاما في الحكم.

ويضع الدستور الجديد حدا لفترات الرئاسة، ويعطي المزيد من الصلاحيات للبرلمان والقضاء، كما يمنح الجديد الجيش سلطات للتدخل خارج حدود البلاد في الوقت الذي يشعر به العسكريون بالقلق إزاء التدهور الأمني بمناطق قريبة.