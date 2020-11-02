ضرائب جديدة في عمان على أصحاب الدخل المرتفع.. وهذا موعدها

توقعت وزارة المالية العمانية، صدور قرارات بفرض ضريبة دخل جديدة تطبق على أصحاب الدخل المرتفع في العام 2022، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام متفرقة.
وأدلت الوزارة العمانية بهذا التصريح تمهيدًا لما قد يتم فرضه، وذلك في إطار الخطة الإقتصادية للفترة من 2020 إلى 2024، والتي نشرت تفاصيل جديدة عنها مساء أمس الأحد.
ومن المخطط أن توجه إيرادات الضريبة لتمويل برامج اجتماعية.
وقالت وثيقة التوازن الاقتصادي متوسط الأجل: إن المبادرة لا تزال قيد الدراسة وإنه يجري فحص جميع جوانب التطبيق المتوقع أن يكون في العام 2022.
وفي الشهر الماضي، أقر السلطان هيثم، الذي تقلد الحكم في يناير الماضي، خطة مالية متوسطة الأجل لتحقيق الاستدامة في المالية الحكومية، وسط ضغوط أزمة فيروس كورونا وأسعار النفط المنخفضة، على خزينة الدولة.
وسبق إن اتفقت دول مجلس التعاون الخليحي الست على فرض ضريبة قيمة مضافة خمسة بالمائة في عام 2018.
وطبقت السعودية والإمارات والبحرين الضريبة بالفعل، ورفعتها الرياض إلى ثلاثة أمثالها هذا العام.
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