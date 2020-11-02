العراق يصادق على توقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع مصر في المجالات الاقتصادية والتنموية والإحصائية

قال وزيرالتخطيط العراقي خالد بتال النجم ، إن هيئة الرأي في الوزارة قررت المصادقة على توقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع مصر، في المجالات الاقتصادية والتنموية والإحصائية والتدريبية والإدارية .

وأضاف نجم - في بيان ،أوردته الوكالة الوطنية العراقية /نينا/اليوم الاثنين-:إن"التعاون مع مصر سيشهد تطورا واضحا خلال المرحلة المقبلة، بعد الزيارة المهمة لرئيس الوزراء المصري والوفد الحكومي المرافق له، إلى العراق خلال الأسبوع الماضي، مشيرا إلى ان مذكرات التفاهم التي صادقت عليها هيأة الرأي اليوم، سيتم توقيعها خلال زيارته إلى القاهرة نهاية الشهر الجاري " .

واوضح أن هيئة الرأي في وزارة التخطيط، تدارست عددا من القضايا والملفات المدرجة على جدول أعمالها، واتخذت الإجراءات والقرارات والتوصيات اللازمة بشأنها .