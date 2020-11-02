طريقة عمل بطاطس ودجز ألذ أنواع البطاطس المقرمشة حضري ألذ بطاطس كريسبي بالشكل المفضل لديك

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تعد البطاطس المقرمشة من أهم الأكلات على الإطلاق وأكثرها شهرة فرغم بساطتها إلا أن البعض يعتبرها أهم من الوجبات الأساسية حيث تقدم بجانب الوجبات المشوية والمقلية بالإضافة إلى السندوتشات وهناك من يحب تناولها كتسلية مع إضافة الكاتشب والمايونيز عليها، لذلك إذا اردت الحفاظ على صحة أولادك فيمكنك تحضير تلك الأكلة الرائعة في منزلك بكل سهولة وبطرق مختلفة فتابعينا لتعرفي الطريقة الأفضل لتحضيرها.البطاطس المقرمشة الطريقة الصحيحة لقلي البطاطس:
- قومي بتقشير البطاطس بالقشارة للتخلص من القشور والطين اللاصق عليها ثم اغسليها جيداً بالماء الجاري.
- قطعي البطاطس إلى نصفين ثم قطعي كل جزء إلى شرائح طويلة أو شكل الشيبسي كما يحلو لك.
- قومي بنقع البطاطس في وعاء به ماء بارد أولاً بعض الوقت.
- تتبل البطاطس بنصف كوب من الخل ويمكنك إضافة ملح أو عصير طماطم أو أي نكهة تفضلين واتركيها منقوعة لساعة على الأقل.
- قومي بتصفية البطاطس من الماء والتدبيلة وضعيها على قماشة قطنية أو منشقة لتجف.
- قومي بتفيف البطاطس بمناديل ورقية ثم ضعيها في طبق عميق وأضيفي إليها القليل من النشا وقلبي لتتغلف به جيداًز
- قومي بتسخين كمية غزيرة في طاسة عميقة على نار عالية.
- أضيفي نصف كمية البطاطس إلى الزيت واحرصي على ألا تكون كمية البطاطس كبيرة حتى يتم قليها جيداً.
- قلبي البطاطس بعد مرور خمس دقائق حتى تتحمر من جميع الجهات وتكتسب اللون الذهبي والنكهة المقرمشة الرغوب بها.
- قومي بتصفية البطاطس من الزيت جيداً وضعيها في طبق مفروش بالمناديل الورقية السميكة حتى تمتص الزيت الزائد.
- قدمي البطاطس ساخنة مع رشة من الكمون والكزبرة في الأعلى ويمكنك إضافة الكاتشب فوقها والمايونيز لتصبح مثلما تقدم في المطاعم.طريقة عمل بطاطس ودجز
تعد بطاطس الودجز من ألذ أنواع البطاطس التي تحضر في المطاعم ويمكن تحضيرها بسهولة عن طريق:
- اغسلي البطاطس وقطعيها إلى أصابع سميكة بالقشر.
- اسلقي البطاطس في إناء به ماء ومضاف إليه رشة من الملح وعصير الليمون الطازج.
- بعد أن تنتهي من سلق البطاطس قومي بتصفيتها من الماء واتركيها في المصفاة مع تحريكها جيداً ورجها لتصبح القشرة قوية ومقرمشة عند التحمير.
- سخني زيت جيد النوع في طاسة على النار ثم اقلي أصابع البطاطس واحرصي على إبعادها عن بعضها.
- يفضل عدم تقليب لبطاطس كثيراً حتى تحصلي على القرمشة المطلوبة.
- بعد أن تنضج البطاطس وتصبح ذهبية صفيهام من الزيت وجففيها بمناديل وقدميها.
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