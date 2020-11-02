طريقة عجينة العشر دقائق للبيتزا حضري البيتزا في وقت قياسي ومجهود أقل

أصبحت البيتزا من أهم الأكلات على الإطلاق حيث يطلبها الأولاد كثيراً ويحبونها لذلك ترغب الامهات في وصفة سريعة لتحضيرها فما رأيك بوصفة عجينة العشر دقائق للبيتزا ؟ تعد هدة الطريقة من أسرع الطرق لتحضير البيتزا حيث لا يستغرق إعداد العجين سوى عشر دقائق فقط بمختلف الحشوات حسب ذوقك وسيصبح لديك بيتزا رائعة تشبة التي يحضرها أمهر الطهاة في المطاعم فتابعينا لتعرفي الوصفة.

عجينة العشر دقائق للبيتزا أسهل وصفة لتحضير البيتزا:

كل ما تحتاجينه هو:

كوبان ونصف من الدقيق المناسب للمخبوزات.

ملعقة كبيرة من الخميرة البودر.

ثلاث ملاعق كبيرة من اللبن البودرة.

كوب من الماء الدافئ.

ملعقة صغيرة من أوراق الأوريجانو الممجفف والمطحون ناعم

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من البيكينج بودر.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

خطوات تحضير العجين:

قومي بإذابة الخميرة مع ؤشة من السكر في الماء الدافئ وقلبي جيداً. اتركي الكوب مغطى في مكان دافئ لمدة خمس دقائق حتى تبدأ الخميرة في التفاعل. قومي بنخل الدقيق للتخلص من الشوائب والتكتلات ثم اخلطيه مع اللبن البودر والبيكينج بودر والملح في وعاء. أضيفي الاوريجانو المطحون والزيت وقلبي. أضيفي الماء المذاب به الخميرة بشكل تدريجي مع التقليب حتى تبدأ الخميرة في التكون. اعجمني العجينة بيديك لمدة خمس دقائق حتى تصبح طرية وملساء. اتركي العجينة بعد تغطيتها في مكان دافئ لمدة عشر دقائق حتى تتخمر ويتضاعف حجمها ثم استخدميها كما يحلو لك. طريقة أخرى لتحضير عجينة العشر دقائق للبيتزا:

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقتان كبيرتان خميرة.

كوبان ماء دافئ.

خمس أكواب دقيق.

ملعقتان كبيرتان من اللبن.

نصف كوب زيت.

الخطوات: