3 خطوات لاستخدام تطبيق الحصن للوافدين إلى الإمارات، أصبح بإمكان جميع الوافدين للإمارات من السياح أو العمال استخدام تطبيق الحصن من أجل تحصين أنفسهم من فيروس كورنا، فقد تم إطلاق تطبيق الحصن والذي يعد بمثابة تنبيه للجميع داخل الامارات بالحالات المصابة وتقديم سبل رعاية عن بعد أو رعاية طبية طارئة في مواجهة الأزمة الحالية وتفشي الفيروس في البلاد، وبعد استخدامه من قبل السكان الأصليين لدولة الإمارات أصبح الآن من السهل التسجيل به من قبل جميع الوافدين إليها من غير الإماراتيين فتعرف على الطريقة والخطوات.

خطوات الاستفادة من تطبيق الحصن

بمجرد نزولك إلى مطار الامارات تستطيع استخدام تطبيق الحصن على هاتفك بخطوات بسيطة لتبدأ في استعماله، فقط اتبع الخطوات التالية:

أولا عليك تحميل تطبيق الحصن من الرابط المخصص لذلك “يتواجد التطبيق على متجر التطبيقات”.

سجل حساب في تطبيق الحصن بإدخال الرقم الموحد أولاً “ستجده على التأشيرة أو جواز السفر ويمكنك طلبه من موظف الجوازات”.

بعد ذلك قم بإدخال رقم الهاتف الشخصي الخاص بك، وبذلك تستطيع التسجيل.

للاستفادة من التسجيل في تطبيق الحصن عليك فتح البلوتوث والتنبيهات لتصل إليك.

التسجيل في تطبيق الحصن

على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تذكر وزارة الصحة أنه أصبح بإمكان الجميع من السياح الزائرين للدولة الاستفادة من هذا التطبيق الذي تم إطلاقه تزامناً مع انتشار الفيروس من أجل تحصين جميع المواطنين داخل الامارات وكذلك الوافدين والحماية من انتشار قادم لفيروس كورونا داخل البلاد، كذلك أضافت أنه يجب الاستفادة من باقي التطبيقات التي أصدرتها وزارة الصحة من أجل الحصول على الرعاية الصحية سواء الطارئة أو الرعاية عن بعد للحالات البسيطة والمتابعة المستمرة لجميع المرضى أو مخالطين مرضى مصابون بفيروس كورونا.