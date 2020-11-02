كورونا يُدخل مدير منظمة الصحة العالمية الحجر الصحي
أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس أنه عزل نفسه بعد مخالطته شخصاً مصاباً بفيروس كورونا.
وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس عبر تغريدة في "تويتر": "أنا بخير ولم تظهر أي أعراض.. لكن سأعزل نفسي خلال الأيام المقبلة تماشيا مع بروتوكولات منظمة الصحة العالمية".
وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أنه سيواصل العمل من المنزل.
وتابع "من المهم للغاية أن نمتثل جميعا للإرشادات الصحية.. هذه هي الطريقة التي سنقوم بها بكسر سلاسل انتقال عدوى كوفيد 19، وقمع الفيروس، وحماية الأنظمة الصحية".
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