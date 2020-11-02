كورونا يحصد المزيد من المصابين في دول المغرب العربي.. تفاصيل

سجلت دول المغرب العربي المغرب والجزائر وتونس وليبيا، خلال الأسابيع الماضية، ارتفاعًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، كوفيد-19، مسجلة أرقام زيادة كبيرة، تضاهي أوقات الذروة التي كانت في مارس وأبريل الماضيان في كثير من دول العالم.

سجلت تونس 791 إصابة جديدة و33 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وبلغ مجمل عدد المصابين في تونس 61906 ، بينما وصلت حالات الوفاة إلى 1381.

بينما سجلت ليبيا 862 إصابة و 9 وفيات جديدة خلال يوم واحد.

وبلغ مجمل الحالات المصابة في ليبيا إلى 62907، بينما وصلت الوفيات إلى 880 حالة.

وسجلت الجزائر مجمل إصابات وصل إلى 58272 ألف و1973 وفاة إلى الآن.

أما المغرب فكانت الأكبر بين دول المغرب العربي بأعداد المصابين بالوباء، حيث وصل مجمل عدد الحالات المصابة إلى 222544 ألف، بينما تخطت الوفيات 3762.