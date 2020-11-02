انتخابات الرئاسة الأمريكية.. كيف ستؤثر جائحة كورونا على موعد إعلان النتائج

تعقد انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 غدا، الثلاثاء، في ظل ظروف استثنائية تشهدها البلاد حيث تسبببت جائحة الفيروس المستجد في خلق حالة من عدم اليقين فقد أثر الوباء بالفعل بشكل كبير على سير الانتخابات، بما في ذلك الفوضى التي سببها تشخيص إصابة دونالد ترامب بكورونا.

كما أنه من غير الواضح كيف سيبدو يوم الانتخابات نفسه، نظرا لخطر الإصابة بالفيروس من خلال التصويت شخصيا.

وأدلى عدد قياسي من الناس بأصواتهم عبر البريد، ولذا يشير خبراء الانتخابات إلى أن هذا قد يعني أن النتيجة قد لا يتم إعلانها ليلة الانتخابات، ولكن قد يستغرق ظهورها عدة أيام - أو حتى أسابيع.

ومع توقع تأثير جائحة الفيروس على الحياة العامة في العام المقبل، فمن المرجح أن تدخل انتخابات 2020 التاريخ باعتبارها واحدة من أكثر السباقات الرئاسية غير التقليدية في الولايات المتحدة على الإطلاق. وعلى الرغم من حالة عدم اليقين السائدة، وفيما يلي الجدول الزمني لإعلان نتائج الانتخابات، حسبما أفادت صحيفة التليجراف البريطانية:

في الثالث من نوفمبر، سيتوجه الناخبون الذين لم يرسلوا بطاقة اقتراع بالبريد إلى صناديق الاقتراع. وتبدأ المهمة الضخمة لعد الأصوات في وقت لاحق من ذلك اليوم. وسيصوت ملايين الأمريكيين يوم الانتخابات.

وستنشر بعض الشبكات الإخبارية ومنظمون استطلاعات الرأي النتائج المتوقعة في وقت متأخر من يوم 3 نوفمبر، على الرغم من أن هذه النتائج مؤقتة أثناء عد بطاقات الاقتراع عبر البريد.

ويمكن استلام بطاقات الاقتراع عبر البريد في وقت متأخر وسيظل عدها قائما في العديد من الولايات.

ويجب استلام معظم بطاقات الاقتراع عبر البريد في غضون يومين اعتبارا من 3 نوفمبر، مع استثناءات قليلة. وتسمح بعض الولايات الرئيسية بإرسال بطاقات الاقتراع في وقت متأخر، بما في ذلك بنسلفانيا ونورث كارولينا (بحلول 6 نوفمبر) ومينيسوتا ونيفادا (بحلول 10 نوفمبر) وأوهايو (بحلول 13 نوفمبر).

وتبدأ كل ولاية في التصديق على نتائجها اعتبارا من 10 نوفمبر، على الرغم من أن هذا أيضا يمكن أن يتأخر في حالة إعادة الفرز.

ويجب على كل ولاية باستثناء كاليفورنيا إكمال حل جميع النزاعات - بما في ذلك الطعون وإعادة الفرز - بحلول 8 ديسمبر.

ويدلي الناخبون بأصواتهم رسميا في 14 ديسمبر ومن ثم إرسالها إلى واشنطن العاصمة.

وهذا يعني أن النتيجة الواضحة للانتخابات - التي تأثرت بشدة بالبطاقات البريدية بسبب فيروس كورونا - قد لا تعرف إلا بعد فترة من يوم الانتخابات.

وللفوز بالرئاسة، يجب أن يحصل أيا من المرشحين سواء ترامب أو بايدن على أكثر من 50 في المائة من أصوات الهيئة الانتخابية. وهناك 538 صوتًا انتخابيًا محتملًا، مما يعني أن الفوز يتطلب 270 صوتًا.

ويؤدي فيه الرئيس الجديد اليمين، وفقا للتاريخ المنصوص عليه في دستور الولايات المتحدة، وسيتم تنصيب إما ترامب أو بايدن في 20 يناير 2021.