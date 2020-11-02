سلطنة عُمان تتقدم 6 مراكز فى مؤشر الأداء البيئى لعام 2020

تقدمت سلطنة عُمان 6 مراكز في مؤشر الأداء البيئي لعام 2020م، الذي أصدرته جامعة "ييل" الأمريكية، لتحصل على المركز الـ 110 عالميًا في مؤشر هذا العام، مقارنة بالمركز الـ 116 في مؤشر عام 2018م.

وحازت عُمان على المركز الـ 50 عالميًا في مؤشر إدارة النفايات المنزلية الصلبة الفرعي، والمركز 96 في مؤشر جودة الهواء، والمركز 57 عالميًا في مؤشر جودة مياه الشرب والصرف الصحي، والمركز الثاني عالميًا في المؤشر الخاص بالحفاظ على الموائل، والمركز السابع عالميًا في مؤشر التنوع البيولوجي.

وتضمن مؤشر الأداء البيئي لعام 2020م، 32 مؤشرًا بيئيًا من بينها 12 مؤشرًا يستخدم للمرة الأولى ويغطي 11 مجالًا بيئيًا.

ويسلط المؤشر الضوء على استخدامات الموارد الطبيعية وقدرة هذه الموارد على تقديم الخدمات اللازمة وليس فقط في الموضوعات الخاصة بالتلوث.

ويصنف مؤشر الأداء البيئي هذا العام 180 دولة بناءً على عدد من المؤشرات التي توفر مقياسًا على المستوى الوطني لكيفية وضع البلدان القريبة لأهداف السياسات البيئية الثابتة، مما يوفر آلية تسلط الضوء على الدول الرائدة في الأداء البيئي وأفضل الممارسات.

ويأتي هذا الإنجاز العُماني الجديد ليضاف إلى سجل الإنجازات المتتالية خلال العام الجاري، في ظل استعدادات سلطنة عُمان للاحتفال بالعيد الوطني الـ 50 للنهضة الذي يوافق 18 نوفمبر من كل عام، ليتم تدشين عامًا جديدًا من الإنجازات العُمانية تحت القيادة السياسية الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان.