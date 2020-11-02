أطلق رجل من ولاية كنساس الأميركية النار وأصاب ثلاثة أشخاص بعد اتهامهم بسرقة لافتات حملة الرئيس دونالد ترامب من حديقته مساء السبت.
ووفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الخلاف وقع في شمال توبيكا بين عدة أشخاص ورجل يعتقد أنهم سرقوا له العديد من اللافتات التي تدعم ترامب في الانتخابات الرئاسية.
واستجاب ضباط الشرطة للحادث في حدود الساعة 11 من مساء يوم 31 أكتوبر، ووجدوا أن أحد الضحايا قد أصيب عدة مرات داخل سيارة، وأن حالته خطيرة.
كما جرى نقل ضحيتين إلى المستشفى بعد إصابتهما بأعيرة نارية.
وقال رجال الشرطة إن مطلق النار المزعوم يقول إن اللافتات الداعمة لترامب سُرقت مؤخرًا من ممتلكاته ويعتقد أن الضحايا هم الذين سرقوها.
ولم تؤكد الشرطة ما إذا كان الأشخاص الثلاثة الذين أصيبوا بالرصاص قد سرقوا لافتات ترامب.
ولا يزال التحقيق في الحادث جاريا، كما لم يتم القبض على أحد ليل السبت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اتهمهم بسرقة لافتات ترامب.. ثم أطلق عليهم النار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.