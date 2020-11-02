وزيرة الدفاع الألمانية فى الحجر الصحى بسبب كورونا

وكانت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، قد أظهرت ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا فى ألمانيا بواقع 12097 حالة إلى 545027 فى المجمل. وأوضح الإحصاء تسجيل 49 حالة وفاة جديدة مما يرفع العدد الإجمالى إلى 10530.

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