50000 بنجالي ينضمون إلى مظاهرات حاشدة مناهضة لفرنسا في دكا | فيديو

ذكرت وكالة أنباء البنجالية أن أكثر من 50 ألف شخص شاركوا في احتجاج نظمته جماعة "حفظات الإسلام" ، اليوم الاثنين في العاصمة دكا احتجاجًا على موقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

في البداية، تجمع الناس بالقرب من بيت المكرم، أكبر مسجد في البلاد، وتوجهوا نحو السفارة الفرنسية، بعد أن أوقفت الشرطة الحشد في منطقة شانتيناجار، وأغلق الناس الطرق في الشوارع المجاورة لعدة ساعات.

وقال الأمين العام للحركة جنيد بابو نجاري، خلال الاحتجاج إن دكا بحاجة إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع باريس ومقاطعة جميع المنتجات الفرنسية ، بحسب وكالة الأنباء.

كما حثت الجماعة الإسلامية السلطات البنجلاديشية على إدانة فرنسا رسميًا.

بالإضافة إلى ذلك، دعا نجاري فرنسا إلى الاعتذار للعالم الإسلامي.