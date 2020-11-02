فرنسا تعلن الحرب على حركة تركية متطرفة تابعة لـ أردوغان

أعلنت الحكومة الفرنسية اليوم الإثنين، أنها ستحل حركة الذئاب الرمادية القومية التركية المتطرفة، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".
جاء ذلك بعد تشويه نصب تذكاري لعمليات القتل الجماعي للأرمن من قبل الإمبراطورية العثمانية، في بلدة ديسينس شاربيو خارج ليون على خلفية التوترات الطائفية الشديدة بين الأقلية الأرمينية والجالية التركية في فرنسا بسبب الصراع في ناجورنو قره باخ.
حيث لُطخ النصب التذكاري الأرمني بالأحرف الأولى لاسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "RTE" وعبارة "الذئاب الرمادية"، وهي حركة قومية تركية بارزة ، باللغة الفرنسية، كما تم تلطيخ نصب تذكاري قريب لعمليات القتل بكلمة بذيئة ضد أرمينيا.
وقالت لجنة الدفاع عن القضية الأرمنية في بيان لها "هذا التدنيس الذي لا يطاق .. هو واحد من سلسلة أحداث تهدف إلى ترهيب وتخويف المواطنين الفرنسيين من أصل أرمني".
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