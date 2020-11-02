الاردن : تمديد حظر التجول الجزئي ليبدأ من الساعة 9 مساء

دوت الخليج :- أعلن رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، الأحد، أن حظر التجول الجزئي الذي يفرض خلال أيام الأسبوع عدا الجمعة، سيبدأ الساعة الـ9 للمنشآت و10 مساء للأفراد، وذلك في تمديد لساعات الحظر منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال الخصاونة خلال مؤتمر صحفي من رئاسة الوزراء: تقرر "زيادة ساعات الحظر الليلي بحيث يبدأ للمنشآت اعتباراً من الساعة التاسعة مساء، وللأفراد من الساعة العاشرة مساء، وحتى الساعة السادسة صباحاً".
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