مدرسة مصرية تفصل بين طلابها بألواح زجاجية

القاهرة ـ وكالات: مع بدء العام الدراسي الجديد في مصر وضعت مدرسة في إحدى ضواحي القاهرة ألواحا من الزجاج كفواصل بين مكاتب التلاميذ للحد من تفشي فيروس كورونا والاستعداد للموجة الثانية المتوقعة من التفشي. وفرضت مدرسة طيبة بالمعادي على التلاميذ وضع الكمامات أوواقيات الوجه إضافة إلى الفواصل الزجاجية كشرط لاستئناف الدراسة في الفصول. وتقيس المدرسة درجة حرارة التلاميذ لدى وصولهم كل صباح وتطالبهم بتعقيم أياديهم بالمطهرات المنتشرة في المدرسة. وطبعت المدرسة تعليمات إضافية للسلامة وعلقتها لتذكير التلاميذ بالتباعد الاجتماعي وضرورة غسل الأيدي.

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