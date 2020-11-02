جنيف ـ رويترز:

قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إنه خالط شخصا كان مصابا بفيروس كورونا لكنه أكد أنه على ما يُرام ولم تظهر عليه أيةأعراض. وقال جيبريسوس على تويتر “تبين أنني خالطت شخصا أظهرت الفحوص أصابته بمرض كوفيد19، إنني على ما يرام وبلا أعراض لكنني سأخضع للحجر الصحي الذاتي خلال الأيام المقبلة وفقا لبروتوكول منظمة الصحة وسأعمل من المنزل”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدير منظمة الصحة العالمية يعزل نفسه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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