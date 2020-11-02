هرمون يساعد المصابين بـ«كورونا» فـي البقاء على قيد الحياة

■ الكويت تدرس فتح الطيران مع الدول المحظورة

■ توسيع إجراءات الإغلاق الجزئي فـي الأردن

■ الإصابات تنحصر بين فئات معينة فـي مصر

■ لا جدوى للحجر الصحي الشامل فـي تونس

■ لبنان يعلن إغلاق 115 بلدة

■ إصابة 11 أسيرا فلسطينيا فـي سجون الاحتلال

■ المغرب ينفي عودة فرض الحجر الصحي

■ وفيات يومية قياسية بكورونا فـي إيران

■ تسجيل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة فـي البرازيل

■ الإصابات فـي أميركا تواصل الصعود

■ فرنسا تواجه مقاومة للعزل العام

نيويورك ـ عواصم ـ وكالات:

توصل فريق من العلماء الأميركيين إلى نوع من الهرمونات يرفع من نسبة البقاء على قيد الحياة لدى الأشخاص الذين يعانون من أعراض شديدة خلال فترة إصابتهم بفيروس “كورونا”. وقام العلماء بمتابعة حالة 800 حالة شخص أصيبوا بالفيروس ووجدوا أن إعطاء هرمون الميلاتونين، بكميات كبيرة منذ البداية، ساهم في بقائهم على قيد الحياة في العناية المركزة. ونشر العلماء بحثهم على موقع “medRxiv” الطبي، والذي جاء فيه: “لقد درسنا كيف أثرت الهرمونات المختلفة والمواد المماثلة على صحة المرضى الذين يحتاجون إلى الاتصال بجهاز التنفس الاصطناعي. وأدى تناول الميلاتونين في أجسام هؤلاء المرضى إلى زيادة كبيرة في فرص الحصول على نتيجة إيجابية للمرض ، وهو أمر نموذجي بالنسبة لناقلات كوفيد 19 والأشخاص الذين يعانون من أمراض الرئة الأخرى”. وأظهرت هذه التجارب أن بعض الأدوية الهرمونية مثل الديكساميثازون والميثيل بريدنيزولون يمكن أن تساعد حاملي أشد أشكال “كوفيد19” المرتبطة بأنظمة تهوية الرئة الاصطناعية على البقاء على قيد الحياة. ووفقًا لعلماء بريطانيين، ساعد استخدامها على تقليل عدد وفيات المرضى المصابين بأمراض خطيرة بمقدار الثلث. وقد أظهرت بيانات موقع وورلد ميترز أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم بلغ 46 مليونا و921 ألفا و965 حالة.

خليجيا، تدرس الكويت، فتح الطيران مع الدول المحظورة، وتخفيض الحجر المنزلي إلى أسبوع، في ظل خسائر فادحة مني بها قطاع الطيران في الكويت. وتقدمت شركتا الخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة بمقترحات إلى وزارة الصحة بشأن تعزيز إجراءات العودة الطبيعية لحركة الطيران في الكويت وفتح الأجواء مع الدول الممنوعة بشكل مباشر وفق الإجراءات الصحية. الى ذلك، أعلنت الحكومة الأردنية توسيع إجراءات الاغلاق الجزئي لتشمل تمديد ساعات حظر التجول الليلي وغلق مراكز الترفيه والتسلية والمسابح ومراكز اللياقة البدنية، بعد تسجيل معدلات قياسية للوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد. وفي مصر، كشفت وزيرة الصحة هالة زايد، عن عدة فئات تشكل 65% من إصابات فيروس كورونا. وقالت زايد، في مداخلة تلفزيونية إن الإصابات تنحصر بين فئات مثل ربات المنازل ومن لا يعملون والمتقاعدين والأطقم الطبية والموظفين بسبب جلوسهم أكبر فترة ممكنة في المنزل أو بسبب الزيارات العائلية. وفي تونس، قال خبير بمنظمة الصحة العالمية، إن الأوان قد فات لتطبيق الحجر الصحي الشامل في تونس، لافتا إلى أن حصر الناس يكون مجديا حاليا في وقف العدوى. من جانبه، أعلن وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي عن إغلاق 115 بلدة بسبب ارتفاع إصابات كورونا فيها. وأكد بيان الوزارة أنه يمنع الخروج إلى الشوارع والطرقات ما بين الساعة التاسعة مساء ولغاية الساعة الخامسة صباحا. وفي فلسطين المحتلة، أعلنت مصلحة سجون الاحتلال إصابة 11 أسيرا فلسطينيا في سجن جلبوع بفيروس كورونا المستجد. وفي المغرب نفى مصدر حكومي أن تكون حكومة بلاده قد ناقشت عودة فرض الحجر الصحي في عموم المغرب. وقال المصدر لجريدة “هسبريس الإلكترونية”، إن الحكومة لم تناقش بعد هذا الأمر بتاتا”. دوليا، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن الحصيلة اليومية لوفيات فيروس كورونا وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 434 وقال رئيس هيئة طبية كبرى إن العدد الفعلي أعلى بثلاث مرات على الأقل من العدد الرسمي. الى ذلك، ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنها سجلت 10100 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فضلا عن 190 وفاة. في السياق.

واصلت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة صعودها الكئيب إذ شهدت ولايات الغرب الأوسط دخول أعداد قياسية إلى المستشفيات مما أبقى الحديث المرير عن الجائحة في صدارة حملة الانتخابات الرئاسية قبل يومين من التصويت. من جهتها، تعهدت الحكومة الفرنسية بحماية المتاجر المستقلة التي تخشى خسارة أعمالها لصالح الشركات العالمية العملاقة، مثل أمازون ، في الوقت الذي سعت فيه إلى قمع معارضة لإجراءات عزل عام جديدة اتخذتها لمكافحة موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا المستجد. وفي تركيا، قال وزير الصحة فخر الدين قوجة أن برهان كوزو”65 عامًا”، وهو سياسي بالحزب الحاكم توفي جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد. حيث كان يتلقى العلاج من الفيروس منذ 17 أكتوبر. الى ذلك، قررت العاصمة السويدية، إغلاق جميع متاحفها ومعارضها الفنية وتقييد الأنشطة الرياضية الجماعية لمكافحة ارتفاع أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا. كما أعلنت حكومة المدينة، إلغاء تدريبات جماعية في حمامات السباحة بالمدينة، وكذلك التزحلق على الجليد في حلبات التزلج المحلية. بدوره، قال وزير الصحة النمساوي إنه إذا لم يتم عكس اتجاه المنحنى الصاعد لإصابات كورونا في النمسا، فسوف يكون هناك نقص في أسرة العناية المركزة بحلول النصف الثاني من نوفمبر. آسيويا، أعلنت الصين اكتشاف فيروس كورونا في شحنة سمك مجمد آتية من الإكوادور وأخرى للحم خنزير مجمد مستورد من البرازيل، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام صينية. وقررت السلطات الصينية تعليق الإستيراد من شركة “فيريكسبا” الإكوادورية بعد العثور على آثار لفيروس كورونا في شحنة للسمك المجمد، وفقاً لما أعلنته الإدارة العامة للجمارك.