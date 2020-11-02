كيورفاك الألمانية: لقاحنا أنتج أجساما مضادة لكورونا وينتهى فى 2020





قالت شركة "كيورفاك" الألمانية، اليوم الإثنين، إن لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد أنتج أجساما مضادة لدى المتطوعين ضد الوباء، الذى يشهد ذروة تفشيه الثانية حول العالم منذ أسابيع.

ووفقًا لشبكة "العربية"، أكدت كيورفاك فى بيان لها، أن الآثار الجانبية للقاحها المضاد لفيروس كورونا محدودة، لافتة إلى أن التجارب النهائية للشركة على اللقاح ستكون قبل نهاية العام الجارى 2020، ليكون بذلك واحدًا من أوائل اللقاحات التى يجرى الإعلان عن نجاحها.

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