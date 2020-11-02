فلوريدا : نحو 9 ملايين شخص شاركوا فى التصويت المبكر بالانتخابات الرئاسية

وأوضحت الولاية -حسبما ذكرت شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الاثنين- أن 8 ملايين و974 ألفا و896 شخصا شاركوا فى التصويت المبكر.
وذكرت الشبكة الإخبارية أن هذه النسبة تبلغ حوالى 94% من إجمالى الأصوات فى انتخابات عام 2016، حينما صوت 9,6 مليون شخص فى انتخابات الرئاسة.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020 غدا الثلاثاء 3 نوفمبر، لتصبح بذلك الانتخابات الـ59 فى الولايات المتحدة.
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