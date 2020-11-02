فلوريدا : نحو 9 ملايين شخص شاركوا فى التصويت المبكر بالانتخابات الرئاسية

وأوضحت الولاية -حسبما ذكرت شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الاثنين- أن 8 ملايين و974 ألفا و896 شخصا شاركوا فى التصويت المبكر.

وذكرت الشبكة الإخبارية أن هذه النسبة تبلغ حوالى 94% من إجمالى الأصوات فى انتخابات عام 2016، حينما صوت 9,6 مليون شخص فى انتخابات الرئاسة.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020 غدا الثلاثاء 3 نوفمبر، لتصبح بذلك الانتخابات الـ59 فى الولايات المتحدة.