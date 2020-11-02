عاجل .. ترامب يعلن تمديد الطوارئ والعقوبات ضد السودان

وقال ترامب، فى بيان أصدره اليوم الاثنين البيت الأبيض: "على الرغم من الأحداث الإيجابية الأخيرة، إلا أن الأزمة التى نشبت نتيجة تصرفات وسياسات الحكومة السودانية وأدت إلى إعلان حالة الطوارئ الوطنية فى 3 نوفمبر 1997... لم يتم حلها بعد"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".
وأضاف ترامب: "هذه التصرفات والسياسات تواصل أن تمثل تهديدا خاصا وطارئا للأمن القومى والسياسة الخارجية للولايات المتحدة. لهذا السبب قررت أنه من الضرورى تمديد حالة الطوارئ الوطنية".
وأوضح الرئيس الأمريكى أن إجراءه يمدد سريان الأمر التنفيذى الصادر فى 3 نوفمبر 1997 لإعلان حالة الطوارئ تجاه السودان، والقرار المعلن يوم 26 أبريل 2006 الذى قال إن "النزاع فى إقليم دارفور السودانى يمثل تهديدا خاصا وطارئا للأمن القومى والسياسة الخارجية للولايات المتحدة" ووسع نطاق الأمر الأول.
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