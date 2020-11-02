استطلاع : 87% من الأتراك متشائمون ويرون سقوط الاقتصاد التركى إلى الهاوية

كشف استطلاع جديد للرأى، أن غالبية الأتراك متشائمون من السياسات الاقتصادية التى تنتهجها حكومة بلادهم، برئاسة رجب طيب أردوغان ، أجرى الاستطلاع الذى ظهرت نتائجه اليوم مركز أبحاث"متربول" خلال شهر أكتوبر، وعرض موقع "تركيا الآن" مقتطفات من فحواه، حيث تناول الاستطلاع أوضاع الاقتصاد وصلاحيات المحكمة الدستورية والمستشفيات والمعارضة.





وركز الاستطلاع على الاقتصاد التركى بشكل أكبر، وأفاد بأن 78.1 % من المشاركين يعتقدون أن الاقتصاد فى طريقه نحو الهاوية.

وقال 60.2 % ممن تم استطلاع آرائهم إن "مسار الاقتصاد التركى سيئ بسبب سياسات الحكومة الفاشلة"، وأكد 45.9 % أن السبب فى تدهور الاقتصاد نظام الدولة الرئاسى، وأشار 45 % منهم إلى عدم كفاءة الإدارة الاقتصادية، فيما رأى 22.7 % من المشاركين فى الاستطلاع أن أسباب سوء الوضع الاقتصادى معاداة تركيا لكثير من دول العالم.

وعن حالة المستشفيات والطرق والجسور، كشف 63.5 % من المشاركين عن احتياجها للتأميم، و22.4 % قالوا "لا ينبغى مصادرتها"، وترك 14 % السؤال دون إجابة.

ولم يتوقع 36.9 % من المشاركين فى الاستطلاع نجاح المعارضة فى إصلاح الوضع الاقتصادى، ورأى 54.7 % من المشاركين أن المعارضة تفتقر إلى الكوادر لتحسين الاقتصاد.

وعن صلاحيات المحكمة الدستورية، قال 64.2 % إنه لا يجوز تقييد صلاحيات المحكمة الدستورية بأى حال من الأحوال، وأكد 22.6 % على ضرورة تقييدها.

توازيا مع ذلك.. انتقد المتحدث الرسمى باسم حزب الشعب الجمهورى المعارض، فايق أوزتراك، الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، بسبب تركه هموم إزمير المنكوبة جانبًا، وتجوله فى المحافظات لإلقاء خطابات انتخابية، وقال أوزتراك - فى كلمة له خلال مؤتمر المجلس الأعلى لإدارة الحزب، اليوم الاثنين- فى إشارة إلى أردوغان، "ترك مشاكل الأمة جانبًا وألقى خطابًا انتخابيًا فى المحافظات، علاوة على ذلك، تُعزف وتدق الموسيقى بينما أطفالنا تحت الأنقاض! أمتنا شاهدة على هذا النفاق".

وأردف: "مَن جمع وأنفق 35 مليون دولار من ضرائب الزلازل؟! من أكثر الأمور التى تم إهمالها فى فترة أردوغان هى أعمال التحسين والتطوير فى المناطق التى تتعرض للزلازل، لكن أردوغان خرج منذ يومين ليحكى عن ملاحم النجاح التى يقول إنه حققها فى الاقتصاد!".

يُذكر أن الرئيس التركى، أردوغان، ناشد أمس الأحد، مواطنى مدينة سامسون التركية، بأن يصوتوا لحزب العدالة والتنمية خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة فى 2023، بينما تعيش تركيا هذه الأيام مأساة بعد وقوع زلزال عنيف فى مدينة إزمير، تبعته مئات الهزات الارتدادية، ما أسفر عن سقوط عشرات المبانى ووفاة ما يزيد عن 90 شخصًا وإصابة المئات حتى الآن، فضلًا عن وجود العشرات العالقين تحت الأنقاض.