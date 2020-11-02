19 قتيلاً على الأقل فى هجوم على جامعة كابول

سقط 19 قتيلاً وأصيب 22 آخرون فى هجوم شنه مسلحون على جامعة كابول الأفغانية، اليوم الإثنين، وسط استمرار القتال مع قوات الأمن لساعات، حسبما أفاد الناطق باسم وزارة الداخلية الأفغانية طارق عريان.





ووفقًا لوكالة "فرانس برس" الإخبارية، أوضح طارق عريان، أنه "شارك فى الهجوم ثلاثة أشخاص. فجّر أحدهم عبوات فى البداية، وقتلت القوى الأمنية اثنين من المهاجمين"، لافتًا إلى أن القتلى هم من الطلاب.

وقال الناطق باسم وزارة التعليم العالى الأفغانية، حميد عبيدى، إن الهجوم بدأ مع وصول مسؤولين حكوميين لافتتاح معرض للكتاب الإيرانى فى حرم الجامعة، حيث هاجم مسلحون الجامعة، ما أثار حالة من الفوضى والهلع جراء إطلاق النار حسبما أفاد شهود عيان.

وأشار الشهود إلى أن القوى الأمنية الأفغانية طوقت المكان بعد ذلك، وسدت كل الطرق المؤدية إلى الجامعة.

وفى تغريدة عبر "تويتر"، كتب الناطق باسم وزارة الداخلية: "انتهى الهجوم وأسفر للأسف عن سقوط 19 قتيلاً و22 جريحًا".

فيما نقت حركة طالبان المتطرفة ضلوعها فى هجوم اليوم الإثنين على جامعة كابول، بينما يأتى الهجوم الثانى من نوعه فى أقل من أسبوع، باستهداف مؤسسات تعليمية بعد هجوم الأسبوع الماضى على مركز تربوى، ما أسفر عن مقتل 24 شخصا على الأقل، غالبيتهم من الطلاب.