فيديو .. مقتل 20 شخصا جراء الإعصار جونى فى الفلبين

وأوضحت الإدارة أن ولايتى ألباى وكاتاندوانيس تعرضتا لدمار أكبر جراء الإعصار، بينما أوضحت السلطات المحلية أنه قتل فى الأولى 14 شخصا، بينما لقى 6 آخرون مصرعهم فى الثانية.
وبلغت سرعة الرياح العاتية جراء الإعصار، وهو العاصفة الـ18 التى تضرب الفلبين هذا العام، 310 كيلومترات فى الساعة، مترافقة بأمطار غزيرة، مما تسبب فى سقوط عدد من خطوط الكهرباء.
وذكر مدير الصليب الأحمر الفلبينى، ريتشارد جوردون، أنه تم تدمير نحو 90% من المبانى فى بعض المناطق التى تعرضت للإعصار، مضيفا: "إننا فى حالة رعب بسبب الدمار الذى أسفر عنه".
وغادر مئات آلاف الأشخاص منازلهم، ولا يزال الكثير منهم فى مراكز إيواء، بينما تحاول السلطات إعادة إمداد الكهرباء وخطوط الاتصالات والمواصلات.
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