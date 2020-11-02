ميركل تناشد مصابى كورونا بإخطار مخالطيهم

وفى أعقاب جلستها مع الوزراء المختصين بمتابعة فيروس كورونا، اليوم الإثنين، قالت ميركل إن 2.57 مليون نتيجة اختبار تم الإخطار بها عن طريق التطبيق، موضحة أن 38 ألف مستخدم أبلغوا متابعيهم عن نتائجهم الإيجابية.

كما أعربت المستشارة الألمانية عن أسفها إزاء ارتفاع نسبة من أبلغوا مخالطيهم بالنتيجة الإيجابية لاختباراتهم إلى 60% فقط من أصحاب الحالات الإيجابية فقط حتى الآن، مؤكدة أنه لا تزال هناك مهمة كبيرة فى هذا الشأن، حسبما نقلت "سكاى نيوز عربية".

وقالت ميركل إنها ترغب فى تشجيع المصابين على إبلاغ مخالطيهم، معتبرة أن هناك "بعض النقاط المضيئة" فى الوقت الراهن مقارنة بالربيع الماضى، لافتة فى هذا الصدد إلى زيادة وتحسين وسائل الحماية وتوفير اختبارات سريعة لحماية الناس الذين يعانون من مخاطر خاصة، وتحسين الأدوية إضافة إلى آفاق إيجابية بشأن توفير أمصال يمكن التصريح بها فى الشهور المقبلة.

وقالت ميركل:" لكن يبقى شىء وهو: طالما أنه كل شىء لا يزال فى البداية فقط كما أن المصل لا يزال قيد التطوير، وطالما أنه ليس هناك بعد أدوية ناجعة، فعلينا أن نتعايش مع هذه الجائحة فى الشهور الأربعة المقبلة".