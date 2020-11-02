بعد الانهيار الاقتصادي بسبب كورونا.. فرنسا تتجه للاقتراض من صندوق النقد

قال صندوق النقد الدولي اليوم الإثنين، إن فرنسا قد تحتاج إلى حافز مالي إضافي مع انتشار الموجة الثانية من وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن الديون الفرنسية ارتفعت إلى ضعف متوسط ديون دول منطقة اليورو، بنهاية النصف الأول من العام الحالي 2020، مدفوعة بنمو كبير في الدين الخاص.

وارتفعت ديون الشركات بنحو 18.1 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 7 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا، و2.6 في ألمانيا.

وجاء ارتفاع الدين سواء الحكومي أو الشركات أو ديون الأفراد، بالأساس نتيجة الإغلاق على خلفية وباء كورونا والذي أصاب الاقتصاد بشلل.

وسجلت فرنسا أمس الأحد، 46290 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و 231 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس. ليبلغ إجمالي الإصابات في فرنسا منذ بدء تفشي الوباء 1.413.915، والوفيات 37019.