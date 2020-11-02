البيت الأبيض يكشف مكان تواجد ترامب ليلة الانتخابات

أعلنت المتحدثة الصحفية باسم البيت الأبيض، كايلي ماكيناني، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيقضي ليلة الانتخابات من داخل البيت الأبيض، برفقة إدارته.
وقالت ماكيناني في تصريحات على الهواء مباشرة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية ردًا على سؤال حول مكان تواجد ترامب خلال الانتخابات يوم غد: "سنكون معًا.. سنكون في البيت الأبيض بواشنطن".
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أفادت نقلًا عن مصدرين داخل الإدارة الأمريكية، بأن ترامب يخطط لإقامة مأدبة غداء لمئات الضيوف في البيت الأبيض بعد انتهاء التصويت في الانتخابات.
ووفقًا للمصادر، فإن مستشاري ترامب رفضوا خططه لإقامة هذه المناسبة في فندق "ترامب هوتيل"، وذلك بسبب حظر تجمع أكثر من 50 شخصًا في قاعة واحدة داخل فنادق واشنطن.
وأعلن مشروع الانتخابات الأمريكية، اليوم الإثنين، أن أكثر من 95 مليون ناخب أمريكي، أدلوا بأصواتهم في التصويت المبكرة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
ووفقًا لبيانات النظام الانتخابي الأمريكي، فقد تم حتى صباح اليوم، الإثنين، استلام 95,027,832 بطاقة اقتراع، من بينهم 34,576,166 شخصًا أدلوا بأصواتهم، وأكثر من 60 مليونًا آخرين صوتوا عبر البريد.
وقال مراقبون إن عدد المشاركة في الانتخابات المقررة غدًا سيصبح قياسيًا، حيث تجاوز عدد الناخبين بشكل ملحوظ في التصويت المبكر عدد الانتخابات الأمريكية السابقة عام 2016.
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