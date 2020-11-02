البيت الأبيض يكشف مكان تواجد ترامب ليلة الانتخابات

أعلنت المتحدثة الصحفية باسم البيت الأبيض، كايلي ماكيناني، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيقضي ليلة الانتخابات من داخل البيت الأبيض، برفقة إدارته.

وقالت ماكيناني في تصريحات على الهواء مباشرة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية ردًا على سؤال حول مكان تواجد ترامب خلال الانتخابات يوم غد: "سنكون معًا.. سنكون في البيت الأبيض بواشنطن".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أفادت نقلًا عن مصدرين داخل الإدارة الأمريكية، بأن ترامب يخطط لإقامة مأدبة غداء لمئات الضيوف في البيت الأبيض بعد انتهاء التصويت في الانتخابات.

ووفقًا للمصادر، فإن مستشاري ترامب رفضوا خططه لإقامة هذه المناسبة في فندق "ترامب هوتيل"، وذلك بسبب حظر تجمع أكثر من 50 شخصًا في قاعة واحدة داخل فنادق واشنطن.