ولاية فلوريدا الأمريكية: 9 ملايين شخص شاركوا في التصويت المبكر بالانتخابات الرئاسية

أعلنت ولاية فلوريدا الأمريكية تصويت حوالي 9 ملايين شخص خلال عملية التصويت المبكرة في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة.

أوضحت الولاية - حسبما ذكرت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية، اليوم الاثنين - أن 8 ملايين و974 ألفا و896 شخصا شاركوا في التصويت المبكر.

وذكرت الشبكة الإخبارية أن هذه النسبة تبلغ حوالي 94% من إجمالي الأصوات في انتخابات عام 2016، حينما صوت 9,6 مليون شخص في انتخابات الرئاسة.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020 غدا الثلاثاء 3 نوفمبر، لتصبح بذلك الانتخابات الـ59 في الولايات المتحدة.