تساؤلات حول قدرته وقواه العقلية.. بايدن يتعرض لمواقف محرجة خلال تجمع حاشد مع أوباما.. فيديو

تعرض المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية، جو بايدن، لموقف محرج خلال تجمع حاشد في ولاية ميشيغان، السبت الماضي، عندما كان يقدمه الرئيس السابق باراك أوباما، أثناء جولة لدعم نائبه السابق.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، لم يلتفت بايدن، خلال التجمع في مدينة فلينت، إلى تلميحات أوباما، بالصعود على خشبة المسرح، ونادى الرئيس السابق عليه 3 مرات بعد أن انتهى من مقدمته، ليركز المرشح الديمقراطي ويركض إلى المسرح بسرعة.

ويعد هذا الموقف الأحدث في سلسلة الزلات التي وقع فيها بايدن، وأثارت تساؤلات حول قدرته وقواه العقلية.

واستطاع أوباما أن يعبر هذا الموقف في نهاية المطاف عندما ظهر بايدن، وهو يركض إلى المنصة من مبنى مدرسة قريب، وأثار حماس الحشد - الذين كانوا داخل سياراتهم كإجراء احترازي خشية فيروس كورونا- وهم يصرخون: "صفروا وصيحوا إذا كنتم مستعدين".

وخلال التجمع نفسه، بدا أن بايدن يتعثر أيضًا في نطق كلمة "رعاية صحية"، خلال الحديث عن اختلافه بشأنها هو وترامب.

كما تعرض بايدن لموقف محرج آخر في نهاية التجمع، حيث عاد أوباما إلى المسرح مرتديًا قناع الوجه ولوح الاثنان للحشد قبل المغاردة، إلا أن المرشح الديمقراطي نسي أنه لم يرتدِ قناعه مرة أخرى، ليوقفه صديقه الرئيس السابق أعلى درجات السلم، ويقول له بضع كلمات، ليعود بعدها إلى المنصة بحثًا عن قناعه.

وبعد حوالي 20 ثانية من البحث، وجد بايدن في النهاية قناع الوجه- الذي كان في جيبه، وليس على المنصة - ووضعه على وجهه.

ثم ساد الارتباك عندما رفع الميكروفون من المنصة، وبدا أنه يحاول التحدث من خلاله، لكنه أعاده في مكانه بسرعة لأنه تم فصله، وبعد ذلك تتبع أوباما خارج المسرح.