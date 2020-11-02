حصيلة قياسية جديدة.. الأردن يسجل 5877 إصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في الأردن اليوم، الاثنين، ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وسجلت وزارة الصحة خلال الـ 24 ساعة الماضية، 5877 إصابة جديدة بوباء كورونا في حصيلة قياسية أخرى؛ ليصل العدد الإجمالي للحالات المصابة إلى 81743.

كما سجلت الوزارة 47 وفاة جديدة، ليرفع إجمالي عدد الوفيات بين المصابين بالفيروس إلى 913.

وبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت، للعلاج في المستشفيات المعتمدة 217 حالة، ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقى العلاج حاليا 1693 حالة، منهم 289 حالة على أسرّة العناية، بينما يخضع بقية المصابين للعزل المنزلي.

ورصدت الوزارة 118 حالة شفاء جديدة في المستشفيات المعتمدة، فيما أُجري 33846 فحصًا مخبريًّا، ليصبح إجمالي عدد الفحوص 1913801 فحصًا.