شرطة تنزانيا تعتقل قادة المعارضة قبيل الاحتجاجات

اعتقلت الشرطة في دار السلام التنزانية شخصيات معارضة رئيسية قبل الاحتجاجات المزمعة ضد نتائج الانتخابات العامة المتنازع عليها، حسبما أفادت صحيفة سيتيزن الإخبارية يوم الاثنين.

ووفقًا للصحيفة، فقد تم اعتقال قادة وأعضاء من تشاديما و ACT-Wazalendo للتحريض على الاضطرابات بعد أن تعهدوا بالدعوة للاحتجاجات ضد الانتخابات العامة في 28 أكتوبر والمطالبة بإعادة الاقتراع.

وذكرت الصحيفة أن رئيس تشاديما فريمان مبوي والعمدة السابق لدار السلام بونيفاس جاكوب كانا من بين المعتقلين البارزين.

وشهدت انتخابات الأربعاء فوز الرئيس الحالي جون ماجوفولي بنسبة 84.4 في المائة من الأصوات وفاز مرشحو الحزب الحاكم بمقاعد في معظم مناطق البلاد. أعربت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عن قلقهما إزاء التقارير التي تتحدث عن التدخل في الانتخابات و "ضبط الأمن في الانتخابات". وفي غضون ذلك ، أعرب مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة عن قلقه إزاء التقارير التي تتحدث عن أعمال عنف ضد المرشحين في الفترة التي سبقت الانتخابات.

ونقل عن رئيس شرطة المدينة لازارو مامبوساسا قوله "نحتجزهم إلى جانب عدة أشخاص آخرين لتحريض الناس على التظاهر".

وأفاد المواطن بتواجد مكثف للشرطة في المناطق العامة بالمدينة ولكن لا توجد علامات على التجمعات أو الاحتجاجات.

وعقد الحزبان مؤتمرا صحفيا مشتركا يوم السبت ادعيا فيه وقوع تزوير وتزوير واسع النطاق ودعيا إلى رفض النتائج وتنظيم تصويت جديد.