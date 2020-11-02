وزير الخارجية يعلق على تصريح ترامب بشأن تفجير مصر لسد النهضة

علق وزير الخارجية، سامح شكري، على تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حول إمكانية تفجير مصر لسد النهضة إذا لم تتوصل لاتفاق عادل مع إثيوبيا بخصوص آلية تشغيل السد.

وقال شكري معلقًا على هذا الموضوع لأول مرة في حوار مع وكالة "تاس" الروسية، إن "مصر تجري باستمرار مفاوضات حول النيل على مدار العقد الأخير ودائمًا تظهر التزامها بالحل السلمي للقضية بناء على مبادئ القانون الدولي".

وأضاف: "لقد أظهرنا ذلك مرة أخرى عندما بدأنا عملية التفاوض الجديدة تحت رعاية الاتحاد الإفريقي".

وتابع شكري: "للأسف بعد مفاوضات طويلة في واشنطن، خرج شركاؤنا الإثيوبيون من المفاوضات ولم يوقعوا على الاتفاقية. أعتقد أن أي شخص سينظر إلى الوثيقة سيرى أن مصر أظهرت المرونة والاستعداد للتسوية والإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق".

وختم شكري حديثه بقوله: "الآن دور الجانب الإثيوبي للوفاء بجميع التزاماته".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حذر إثيوبيا من أن مصر ستفجر سد النهضة إذا لم يتم التوصل لاتفاق، مضيفًا: "إنه وضع خطير للغاية.. مصر لن تتمكن من العيش بهذه الطريقة.. وحينئذ سينتهي الأمر بالمصريين بتفجير السد.. سوف يفجرون هذا السد".

وأكد ترامب أنه "أبرم اتفاقا في هذا الشأن لإنهاء أزمة سد النهضة، متهما إثيوبيا بخرق هذه الاتفاقية، قائلا "لم يكن عليهم فعل ذلك.. كان خطأ كبير".